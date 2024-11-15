Где в Костанае отключат свет с 15 по 19 июня: опубликован график





В Костанае на следующей неделе пройдут плановые отключения электроэнергии

ТОО «ЭПК-forfait» опубликовало график плановых ремонтных работ на электрических сетях Костаная. В связи с этим с 15 по 19 июня в отдельных районах города временно ограничат электроснабжение.

Наиболее продолжительные отключения ожидаются с 15 по 19 июня с 10:00 до 18:00 в районах улиц Дощанова, Бородина, Шаяхметова, Летунова, Журавлевой, Тепличной, Гольдаде и Геологической. Без электроэнергии также временно останутся ряд магазинов, детский сад по улице Бородина, сауна, церковь, СТО и светофорные объекты.

15 июня отключения затронут жителей микрорайонов и частного сектора в районах улиц Достык, Кайнар, Вишневая, Доненбаевой, Самал, Раздольная и Автозаводская. В этот же день электричество временно отключат в Политехническом колледже, войсковой части, на нескольких АЗС, автомойке и других объектах.

Также 15 июня с 10:00 до 18:00 без света останутся некоторые дома 7-го микрорайона, а также ТЦ «Солнечный», торговые дома «Аджедан» и «У Петрухи», реабилитационный центр и ряд предприятий.

16 июня плановые работы пройдут в районе промбазы. Под отключение попадут предприятия и объекты по улице Базовая, а также частный сектор по улице Промбаза.

17 и 18 июня с 10:00 до 17:00 ремонтные работы будут проводиться в промышленной зоне по улице Ш. Ш. Жанибек батыра. Временно ограничат электроснабжение ряда предприятий, исправительного учреждения и производственных объектов.

17 июня без света останутся ресторан «Инжир», гостиница «Уют», несколько магазинов, АЗС и отдельные жилые дома по улицам Строительная и Карбышева. Также временно отключат светофор возле пункта полиции на пересечении улицы Карбышева.

18 июня электроэнергию отключат на объектах ТОО «Костанайстрой» и мельнице «Ун Агро».

19 июня плановые отключения затронут стоматологическую клинику №1 и медицинский центр «Жемчужина».

Жителям города рекомендуют заранее учитывать график ремонтных работ и принимать необходимые меры для сохранности бытовой техники и оборудования.

Новые штрафы для пользователей соцсетей обсуждают в Казахстане Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о возможном введении административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах....