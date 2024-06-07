Где в Костанае появится новый асфальт

В этом году за счет бюджетных средств на 38 улицах Костаная появится новый асфальт . Плюс ко всему, ремонтом будут охвачены 45 дворов. Уже полным ходом идут работы на улице имени Леонида Беды, на этой неделе их уже планируют завершить. Следующая на очереди — улица Маяковского. В общем, ремонт дорог продлится до конца лета.

В этом году в костанайцы на многих улицах увидят обновленный асфальт. Его заменят как на проезжих частях, так и во дворах города. Договор на ремонтные работы был подписан еще весной. В общей сложности на эти цели будет затрачено около 4 млрд тенге.

«У нас получается три договора по среднему ремонту, это у нас средний ремонт с устройством оснований ЩПС — первый договор 19 улиц, мы планируем отремонтировать. В основном преобладают улицы по переводу с грунтового основания в асфальтобетонное и 2 средних ремонта с восстановлением слоя износа. Один договор у нас из асфальта ЩМА, планируем отремонтировать пять улиц. У нас еще один средний ремонт только уже из мелко-зернистого асфальтобетона. Мы планируем отремонтировать 14 улиц. «, — говорит главный специалист отдела пассажирского транспорта и автодорог ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

К замене дорожного покрытия на некоторых участках улиц города уже приступили. Например, в первую очередь приступили к работам на Леонида Беды. В последний раз здесь меняли асфальт в 2017 году. Дорога по улице Л.Беды уже давно нуждалась в ремонте. В этом году здесь будут ремонтировать участок от улицы Маяковского до Мауленова. Её общая протяженность составляет более двух километров. На сегодня здесь уже демонтировали старое покрытие, заменили бордюр и приступили к прокладке нового. Ремонтные работы планируют закончить к концу этой недели.

Недавно к ремонту приступили и на улице Маяковского. Примерно вот так она сейчас выглядит. Однако, работы там проводятся исключительно ночью, так как это довольно оживленный участок города. Здесь уже начали фрезирование дорожного покрытия и частично заменили бортовой камень. По плану работы продлятся до конца месяца. Ремонт во дворах уже тоже начался.

«На данный момент мы уже 12 дворов отремонтировали и девять у нас в работе. До конца летнего сезона, ориентировочно до 1 сентября планируем тоже работы завершить. В рамках данного договора реализовываем замену асфальта, поребрика, входных групп к подъездам», — рассказал Чингис Омаров.

Например, к двору по адресу Ворошилова 3/1 приступили неделю назад. Помимо ремонта дорог, Чингис Омаров добавил, что по возможности они делают устройство новых парковок, тем самым расширяя дворовые территории.

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