Где в Костанайской области установят 10 новых систем «АвтоУраган»

31 июля 2020 года на территории Костанайской области дополнительно вводятся в эксплуатацию 10 единиц стационарных комплексов “АвтоУраган”, передает Polisia.kz.

Внедрение стационарных комплексов фотофиксации нарушений Правил дорожного движения позволяет:

– отследить движущийся транспорт на контролируемом участке дороги, измерить скорость его движения, зафиксировать в автоматическом режиме факт нарушения, передать информацию о нарушении в центр обработки данных отдела административной практики ДП Костанайской области;

– эффективно решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения.

Комплексы приобретены в рамках реализации государственной программы “Цифровой Казахстан” и исполнения Дорожной карты цифровизации Костанайской области на 2020 год. Всего в настоящее время на территории Костанайской области осуществляют фиксацию 39 единиц систем автоматического контроля транспортного потока и фиксации нарушений правил дорожного движения.

“АвтоУраган” – это стационарный комплекс. Он контролирует поток транспорта в регионе, фиксирует нарушения правил дорожного движения, осуществляет розыск угнанного автотранспорта, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД. Первые восемь “АвтоУраганов” были запущены еще в январе 2018 года на выездах и въездах в город Костаная и частично на территории областного центра, затем установлено еще 29 АПК», – говорит начальник управления административной полиции ДП области Андрей Григоревский.

Для сведения автовладельцев, в течение 30 суток со дня ввода в эксплуатацию АПК “АвтоУраган” будут осуществлять работу в тестовом режиме.

Места установок АПК «Автоураган»

город Костанай:

-ул. Алтынсарина (в границах пр. Назарбаева до ул. Лермонтова);

— ул. Узкоколейная (район кафе «Сабрина 2»);

— ул. К.Доненбаевой (в границах улиц Станционная — Жуковского);

— мкр. Аэропорт (поворот на колонию поселения);

-ул. Маяковского — ул. Абильйсай (район кафе «Волна») ;

Костанайский район:

-выезд на п. Садовый (автодорога областного значения КР – 3 «Затобольск-

Садчиковка-Сергеевка»));

г.Рудный:

— ул. Топоркова (автодорога Республиканского значения Р – 43 «Западный обход

города Рудный» (объездная));

Аулиекольский район:

— 97-98 км. автодороги Республиканского значения Р – 36 «Костанай –

Аулиеколь – Сурган» (мост п. Аманкарагай);

Карасуский район:

-215 — 216 км. автодороги Республиканского значения Р – 36 «Костанай –

Аулиеколь – Сурган»;

Карабалыкский район:

-417 км. Автодороги Международного значения М – 36 «Граница РФ»

(Екатеринбург — Алматы)

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