Где выявили новых заражённых, рассказали в оперативном штабе Костанайской области

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В оперативном информационном штабе сообщили информацию о новых зараженных коронавирусной инфекцией, передает alau.kz
В Житикаре выявлено четыре факта заражения коронавирусной инфекцией.
Из четырех граждан – двое (1972 и 1993 года рождения) являлись соседями с ранее зараженными больными, еще двое (1975 и 1998 года рождения) близкие по контакту с ранее выявленным больным.
По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 4 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет.
Данные граждане изолированы и получают необходимое лечение.
Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.
По состоянию на 20 апреля в области выявлено 19 человек с инфекцией COVID-19.