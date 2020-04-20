Где выявили новых заражённых, рассказали в оперативном штабе Костанайской области

В оперативном информационном штабе сообщили информацию о новых зараженных коронавирусной инфекцией, передает alau.kz

В Житикаре выявлено четыре факта заражения коронавирусной инфекцией.

Из четырех граждан – двое (1972 и 1993 года рождения) являлись соседями с ранее зараженными больными, еще двое (1975 и 1998 года рождения) близкие по контакту с ранее выявленным больным.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 4 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет.

Данные граждане изолированы и получают необходимое лечение.

Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

По состоянию на 20 апреля в области выявлено 19 человек с инфекцией COVID-19.

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