Где закрыли трассы?

По Костанайской области введено ограничение для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:
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- А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 (от г. Аркалык до границы Акмолинской области);
- Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 219-232 (от п. Октябрьское до границы Акмолинской области), передает tengrinews.kz
«Просим автолюбителей тщательно следить за прогнозом погоды и не игнорировать сообщения об ухудшении погоды. Водителей призываем временно воздержаться от дальних поездок.
В случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.
Сейчас дорожными рабочими производится очистка проезжей части и обочины от наносного снега. Работы переведены в усиленный режим», — обратились в пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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