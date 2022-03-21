Где закрыли трассы?

По Костанайской области введено ограничение для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

«Просим автолюбителей тщательно следить за прогнозом погоды и не игнорировать сообщения об ухудшении погоды. Водителей призываем временно воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.

Сейчас дорожными рабочими производится очистка проезжей части и обочины от наносного снега. Работы переведены в усиленный режим», — обратились в пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол».