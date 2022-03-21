USD 505.22
EUR 558.72
RUB 4.9
  1. Home
  2. Новости
  3. Где закрыли трассы?

Где закрыли трассы?

Vinkmag ad

По Костанайской области введено ограничение для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

  • А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 (от г. Аркалык до границы Акмолинской области);
  • Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 219-232 (от п. Октябрьское до границы Акмолинской области), передает tengrinews.kz

«Просим автолюбителей тщательно следить за прогнозом погоды и не игнорировать сообщения об ухудшении погоды. Водителей призываем временно воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.

Сейчас дорожными рабочими производится очистка проезжей части и обочины от наносного снега. Работы переведены в усиленный режим», — обратились в пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Прогноз погоды на 22-24 марта озвучили синоптики
Следующая новость

Видео о списании кредитов казахстанцев распространяют в сети