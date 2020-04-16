Как получить разрешение на перемещение в период карантина в Костанае

1. Зайти на сайт акимата города Костаная (http://kostanay.kostanay.gov.kz/)

2. Подать ходатайство согласно формы для заполнения предприятия (приложение 1 и 2 к ходатайству) в адрес оперативного штаба города на электронные адреса: otdpredkost@mail.ru rosh_kostanay@mail.ru

3. Штаб города рассматривает заявку в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Костанайской области №11 от 15 апреля 2020 года.

4. Предприятия соответствующие перечню и одобренные штабом города направляются в адрес Ситуационного центра при Департаменте полиции Костанайской области для включения в базу «Сергек блокпост» на планшетах сотрудников полиции города.

5. В случае соответствия перечню предприятия, деятельность которых разрешена и в случае одобрения заявки штабом, выдается соответствующая справка заявителю согласно которой ему разрешено передвижение в городе на период объявленного карантина

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Образец ходатайства для получения согласования на функционирование предприятия и перемещение сотрудников Скачать Образец справки для предъявления в период ограничительных мер по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в г.Костанай и Костанайской областиОбразец ходатайства для получения согласования на функционирование предприятия и перемещение сотрудников

Приложение 1 к ходатайству (форма для сотрудников ) Скачать



Приложение 2 к ходатайству (форма для автомобилей) Скачать

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