Как получить разрешение на перемещение в период карантина в Костанае

1. Зайти на сайт акимата города Костаная (http://kostanay.kostanay.gov.kz/)
2. Подать ходатайство согласно формы для заполнения предприятия (приложение 1 и 2 к ходатайству) в адрес оперативного штаба города на электронные адреса: otdpredkost@mail.ru rosh_kostanay@mail.ru
3. Штаб города рассматривает заявку в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Костанайской области №11 от 15 апреля 2020 года.
4. Предприятия соответствующие перечню и одобренные штабом города направляются в адрес Ситуационного центра при Департаменте полиции Костанайской области для включения в базу «Сергек блокпост» на планшетах сотрудников полиции города.
5. В случае соответствия перечню предприятия, деятельность которых разрешена и в случае одобрения заявки штабом, выдается соответствующая справка заявителю согласно которой ему разрешено передвижение в городе на период объявленного карантина
Образец ходатайства для получения согласования на функционирование предприятия и перемещение сотрудников Скачать
Приложение 1 к ходатайству (форма для сотрудников ) Скачать
Приложение 2 к ходатайству (форма для автомобилей) Скачать