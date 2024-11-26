В этом материале мы познакомим вас с супераппом Gem Space. Мы поговорили с его основателями и разработчиками, чтобы узнать, как создавался Gem Space, какие функции он предлагает и с какими трудностями столкнулась команда. Ответы на наши вопросы вы найдете в этом материале.

Gem Space – о проекте

Gem Space – это суперапп, объединяющий функции мессенджера (аналогично Telegram, WhatsApp и Viber) и умной новостной ленты. Запущенный в 2016 году, проект позиционируется как международная экосистема для общения. Разработчики стремятся создать не просто приложение для общения, а полноценную цифровую экосистему, позволяющую пользователям совершать покупки и развивать бизнес. На сегодняшний день суперапп Gem Space установлен более чем 40 миллионами пользователей в 170 странах мира.

В рамках развития Gem Space был представлен отдельный продукт – маркетплейс Gem Market. Сейчас Gem Market находится на этапе тестирования как отдельная платформа, которая в будущем будет интегрирована в приложение.

Как возникла идея создания Gem Space и что стало основой вдохновения для его разработки?

Ответ основателей: Еще в 2014–2015 годах, на волне стремительного роста популярности мессенджеров, таких как WhatsApp и Viber, а также с выходом Telegram от Павла Дурова в 2013 году, наша команда увидела огромный потенциал в этой нише.

Мы уже обладали значительным опытом в разработке технических продуктов, таких как конструкторы для интернет-магазинов, и понимали, что стандартные функции мессенджеров – индивидуальные и групповые чаты – это лишь отправная точка.

Наша цель заключалась в создании не просто очередного мессенджера, а глобального продукта, который бы расширил границы коммуникации. Мы хотели добавить в него множество инновационных функций и сделать его доступным для пользователей по всему миру, особенно в странах, где слабый интернет.

С какими первыми вызовами вы столкнулись, когда начали работать над воплощением идеи?

Ответ основателей: Прежде всего, у нас не было опыта в создании мобильных приложений. Наша команда, специализирующаяся на веб-продуктах, столкнулась с совершенно новой задачей. Попытки начать работу с небольшими распределенными командами разработчиков из разных стран не принесли успеха. Мы быстро осознали, что для создания качественного продукта необходима сплоченная команда, работающая в одном месте.

Решение этой проблемы стало для нас ключевым этапом. В 2016 году мы сформировали команду профессиональных разработчиков и приступили к активной работе. Итогом этих усилий стал первый релиз нашего приложения для Android под названием Gem в конце мая 2016 года. Именно эту дату мы считаем днем рождения нашей компании.

Были ли сомнения или моменты, когда казалось, что проект не получится реализовать? Если да, то как вы их преодолевали?

Ответ основателей: Конечно! Наверное, все разработчики крупных продуктов сталкиваются с чем-то подобным. Одним из самых ярких и запоминающихся моментов нашей истории стало достижение 1 миллиона загрузок нашего приложения для Android. Это было огромное достижение!

Однако радость от успеха была недолгой: приложение заблокировали в Google Play из-за нарушений авторских прав со стороны некоторых пользователей. Несмотря на то, что мы предприняли все возможные меры для предотвращения подобных ситуаций, Google вынес окончательное решение. Это стало для нас серьезным ударом.

После нескольких бессонных ночей и поисков выхода мы переименовали приложение в Gem4Me и продолжили развиваться. С тех пор мы преодолели отметку в 10 миллионов, затем – 20 миллионов, а сегодня у нас уже более 40 миллионов скачиваний. Теперь мы вспоминаем этот случай с улыбкой, понимая, что даже самые сложные испытания закаляют характер и делают нас сильнее.

Gem Space и Gem Market: экосистема для общения и бизнеса

Основные возможности Gem Space

В настоящее время Gem Space предлагает функции обмена сообщениями, проведения групповых чатов и звонков, а также создания новостных каналов, личных и корпоративных блогов. Приложение обеспечивает стабильное соединение и предлагает ряд бесплатных функций, включая транскрибацию голосовых сообщений, аудио- и видеозвонки, а также конференции с участием до 1000 человек и возможностью записи эфиров, которые в других приложениях зачастую предоставляются на платной основе. Для комфортного общения без языковых барьеров в приложение встроен переводчик, поддерживающий 17 языков. Кроме того, суперапп отличается от аналогов наличием функциональных ИИ-помощников, которые позволяют создавать тексты и генерировать изображения.

ИИ в Gem Space

Искусственный интеллект занимает важное место в мессенджере Gem Space, превращая его из обычного инструмента общения в помощника для решения рутинных задач. С помощью ИИ пользователи могут автоматизировать рутинные процессы: переводить сообщения, создавать контент или взаимодействовать с виртуальными помощниками. Это действительно значимая тема, о которой стоит поговорить подробнее.

Почему было принято решение добавить ИИ в Gem Space?

Ответ разработчиков: Мы хотели помочь пользователям сфокусироваться на важных задачах, поэтому разработали ИИ-инструменты, которые позволяют автоматизировать и упростить рутинные процессы.

Кроме того, мы используем ИИ для улучшения рекомендательных систем и помощи бизнесу – создания контента, виртуальных кабинетов и, например, построения цепочек для онбординга.

Какие ключевые задачи помогает решать ИИ в приложении и как это влияет на удобство для пользователей?

Ответ разработчиков: В настоящее время мы активно используем ИИ для чат-ботов, которые автоматизируют рутинные задачи. В Gem Space представлены следующие боты:

ИИ-боты:

@GemAIBot – бот, позволяющий обращаться к Chat GPT, обладающий аналогичным функционалом.

@TranslateBot – бот-переводчик, который переводит чаты с иностранцами прямо в приложении.

@ContentBot – бот, который помогает создавать контент для ведения блога в Gem Space.

Не ИИ-боты:

@WelcomeBot – официальный бот Gem Space, который помогает пользователям ознакомиться с основным функционалом приложения и быстро освоить его.

@CardsBot – бот для создания поздравительных открыток.

@StickerBot – бот, предназначенный для создания стикеров.

Еще ИИ нужен для новостной ленты. В основе умной новостной ленты Gem Space лежит алгоритм поиска и сортировки контента при помощи искусственного интеллекта. В умную ленту попадают самые интересные, важные и полезные публикации со всего мира – фид обновляется в режиме реального времени. Кроме того, мы используем ИИ для модерации контента, чтобы пользователи в групповых чатах и открытых каналах не могли публиковать противоправный материал (порнографию, информацию о наркотиках, пропаганду насилия и т. д.).

Алгоритмы можно обучать самостоятельно: чтобы получать больше интересного контента, достаточно просто подписаться на тематические каналы и сообщества, после чего суперапп учтет ваши пожелания в следующих подборках. Контент можно получать во всех форматах – от коротких видео до документальных фильмов и лонгридов.

Как ИИ улучшает обработку и анализ обратной связи от пользователей, чтобы сделать общение с чат-ботом более комфортным?

Ответ разработчиков: @GemAIBot умеет понимать живую человеческую речь, включая сложные фразы и намеки, и на их основе адаптировать ответы под каждого пользователя. Gem Bot сохраняет историю запросов, обучается и со временем предоставляет более релевантные ответы.

Удобный маркетплейс Gem Market

В будущем пользователи Gem Space смогут воспользоваться маркетплейсом Gem Market, который будет интегрирован в суперапп после завершения тестирования. На данный момент Gem Market доступен как отдельная платформа и находится в тестовом режиме. Платформа станет удобным инструментом как для частных лиц, так и для предпринимателей, предоставляя комфортные условия для ведения торговли в одном приложении.

На данный момент Gem Market доступен только пользователям, находящимся на территории России. Для удобства доставки покупок можно воспользоваться услугами популярных логистических операторов: пункты выдачи заказов (ПВЗ) “Boxberry” и “СДЭК” обеспечивают быстрый и надежный способ получения товаров. Разработчики продолжают улучшать функционал Gem Market, чтобы в будущем сделать его доступным не только для российских пользователей, но и для международной аудитории.

Группа Gem Space, а также об инвесторах и партнерстве

Gem Space: венчурный путь к успеху на рынке приложений

Gem Space – международный IT-проект, развивающийся по венчурной модели, а значит – вложения привлекаются от частных лиц или фондов. Важно, что Gem Space следует сравнивать с участниками глобального рынка коммуникационных приложений, так как проект развивается именно в этом направлении.

В Gem Space привлечение инвестиций осуществляется через механизм private placement: частная компания привлекает капитал до выхода на фондовый рынок, предлагая свои акции частным инвесторам и инвестиционным фондам. Эти инвесторы рассчитывают на прибыль от развития перспективного проекта. Многие популярные сейчас сервисы, такие как WhatsApp, Snapchat, Viber, Facebook, Instagram и Telegram, прошли подобный путь развития и начинали как венчурные проекты.

Основатели рассказали о своем опыте поиска инвесторов, налаживания взаимодействия с ними и построения партнерских отношений, способствующих развитию проекта.

Какие первые шаги вы предприняли, чтобы привлечь внимание венчурных инвесторов к вашему проекту?

Ответ основателей: К 2016 году наша команда, обладая опытом в IT, успешно реализовала несколько проектов. Идея создания глобального мессенджера получила поддержку от инвесторов, что позволило нам приступить к его разработке.

Какие аспекты вашего проекта вы подчеркивали, чтобы показать его потенциал для быстрого роста и окупаемости?

Ответ основателей: Первое, на что мы обратили внимание – в 2016 году мессенджеры, такие как WhatsApp, Viber и зарождающийся Telegram, уверенно входили в повседневную жизнь, постепенно заменяя привычные звонки и электронную почту. Мы понимали, что это новый способ коммуникации, который будет пользоваться большим спросом. Именно поэтому мы решили создать собственный мессенджер с уникальными особенностями, способными удовлетворить потребности широкой аудитории.

Как вы формулировали ценностное предложение вашего проекта, чтобы выделиться среди других стартапов на рынке?

Ответ основателей: Мы были уверены, что спрос на мессенджеры будет только расти. Осознавая, что на тот момент у нас не было готового решения, которое кардинально отличало бы наш продукт от существующих, мы твердо верили, что сможем найти уникальную идею, способную привлечь большое количество пользователей.

Какие вопросы от инвесторов были самыми сложными?

Ответ основателей: Вопрос о сроках продажи проекта – пожалуй, один из самых сложных для любого стартапа. Мы понимаем, что инвесторы заинтересованы в конкретных сроках, но в нашей сфере это практически невозможно. Мы можем демонстрировать динамику развития проекта, достижения наших клиентов и прогресс всей отрасли, однако точно предсказать будущее невозможно. Это особенность венчурных проектов, которую принимают все опытные инвесторы.

Глобальная команда и рынки

В группу компаний Gem Space входят специалисты из Европы, США, Канады, Ближнего Востока и Маврикия, которые занимаются технической реализацией и разработкой проекта. Также в разработке участвуют компании из Португалии, Болгарии и Латвии. Проект изначально начинался как стартап с венчурной моделью финансирования, что схоже с путем таких глобальных платформ, как Telegram, WhatsApp и Slack.

Совет директоров группы включает представителей из США, Европы, Израиля, Маврикия, а также граждан России с опытом в создании и развитии международных IT-продуктов. При этом основной фокус Gem Space направлен на рынки Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Несмотря на признание ценности каждого пользователя, компании подчеркивают, что рынки Беларуси и России на текущий момент не входят в список приоритетных.

Итоги

Мы искренне надеемся, что суперапп Gem Space заинтересовал вас так же, как вдохновил нас. Это не просто продукт, а целая экосистема, объединяющая пользователей и предоставляющая им удобные и современные инструменты для общения.

Мы благодарим команду Gem Space за ответы на наши вопросы и за возможность познакомиться с супераппом ближе . Желаем проекту роста, успешной реализации всех амбициозных идей и достижения поставленных целей. Пусть на пути встречается как можно меньше сложных ситуаций, которые со временем станут лишь воспоминаниями, вызывающими улыбку!

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