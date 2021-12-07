Гендиректор ипотечной компании в США уволил 900 сотрудников одним видеозвонком в Zoom

Генеральный директор нью-йоркской ипотечной компании Better.com уволил 900 сотрудников во время звонка в Zoom, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, глава компании Better.com Вишал Гарг уволил около девяти процентов сотрудников компании, включая всю команду по вопросам разнообразия, справедливости и инклюзивности, которая занимается рассмотрением жалоб на расизм и сексизм на рабочем месте.

По словам Гарга, за массовым увольнением сотрудников компании стоят эффективность и производительность труда персонала, а также изменения на рынке. Он не упомянул о денежных вливаниях в размере 750 миллионов долларов, которые компания получила от инвесторов на прошлой неделе.

«Это не та новость, которую вы захотите услышать… Если вы присутствуете на этом звонке, то вы в той невезучей группе, которых сокращают. Ваша работа здесь прекращается немедленно», — сказал он во время видеозвонка с сотрудниками.

В конце речи Гарг поблагодарил уволенных сотрудников, пожелал им удачи и отключил трансляцию. Он рассказал изданию, что четыре недели назад компания начала анализировать данные о производительности труда сотрудников, включая показатели пропущенных телефонных звонков, количество входящих и исходящих звонков, опоздания сотрудников на встречу с клиентом и другие показатели.

«Когда мы начали замедлять темпы найма, мы увидели тревожную статистику, и некоторые наши клиенты не получали от наших сотрудников того сервиса, которого они заслуживали», — сказал он.

Он обвинил по меньшей мере 250 работников в непродуктивности и воровстве у компании, поскольку в среднем они работали 2 часа в день, а в системе начисления зарплаты отмечали 8 с лишним часов в день. Один из разгневанных работников снял этот разговор на видео и поделился им в сети, включив в него момент, когда гендиректор подтверждал массовое «увольнение» сотрудников из ипотечной компании, расположенной на Манхэттене.

Сотрудники заявили, что были потрясены этим шагом, и раскритиковали Гарга за еще один «угрожающий» звонок по всей компании, который он провел после объявления об увольнениях, заявив, что работа оставшихся сотрудников будет тщательно контролироваться.

Согласно данным издания, генеральный директор требователен к своим сотрудникам вплоть до мельчайших деталей. Ранее он критиковал офис-менеджеров за то, что мини-холодильники не были наполнены водой Fiji или Perrier. Гарг также настаивал на бутылках Gerolsteiner, своего любимого игристого напитка.

Следует отметить, что это не первый случай, когда компания решает попрощаться с работниками по видеосвязи. В 2020 году американская компания Bird уволила 406 сотрудников за две минуты через трансляцию видеообращения в Zoom.

Ранее TikTok решил уволить сотни сотрудников из-за новых требований Китая.

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