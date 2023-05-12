Генерал попрощался. Начальник департамента полиции Костанайской области покинул пост

Свой прощальный пост Ерлан Омарбеков разместил на своей странице в Фейсбук.

«Уважаемые жители Костанайской области! Следуя к новому месту службы и покидая Костанай, хотел бы выразить слова благодарности жителям региона, общественности, местным исполнительным, правоохранительным и специальным органам, личному составу Департамента полиции Костанайской области, которые с первых дней поддержали меня в совместной работе.

Именно здесь были реализованы новые проекты, я получил опыт руководителя самостоятельного подразделения и всегда, с огромной теплотой, буду вспоминать Костанайскую область. Здесь познакомился с замечательными людьми, руководителями, обрел новых друзей, соратников и Указом Президента, по представлению Министра МВД РК, мне присвоено звание генерал-майора полиции. В этом огромная заслуга всего региона. В эти дни получил много поздравлений на своей странице в фейсбук и пользуясь случаем, отвечаю – мне дороги ваши слова, прочитал каждый отзыв. В Костанайской области также очень сильные СМИ, блогеры, представители НПО. Многие идеи и предложения, которые поступали, внедряли вместе. Встречаясь с жителями области, каждый раз отмечал вашу огромную готовность участвовать в вопросах правопорядка, активную гражданскую позицию. Костанайцы всегда приходили на помощь в самых сложных моментах нашей работы.

Тот опыт, который был получен, для меня очень дорог. Уверен, что костанайская полиция будет и впредь справляться с поставленными задачами, а регион будет развиваться и процветать!», — заключил Ерлан Омарбеков.

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