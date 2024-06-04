Генеральная прокуратура повторно предупредила казахстанцев

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Сообщение с предупреждением распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
«Участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов с фотографиями руководства органов прокуратуры и отправления сообщений с признаками мошеннических действий. В этой связи Генеральная прокуратура повторно призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам. При получении подобных звонков либо сообщений, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.