Генеральная прокуратура повторно предупредила казахстанцев

Сообщение с предупреждением распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

«Участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов с фотографиями руководства органов прокуратуры и отправления сообщений с признаками мошеннических действий. В этой связи Генеральная прокуратура повторно призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам. При получении подобных звонков либо сообщений, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

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