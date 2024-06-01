Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам, которые хотят посетить Россию

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации растение «гармала» («адыраспан») включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

За незаконное перемещение указанного растения через Государственную границу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, а за ввоз растения в особо крупном размере – лишение свободы от 15 до 20 лет.

В связи с увеличением потока граждан, выезжающих в период отпусков на территорию Российской Федерации, во избежание уголовной ответственности, Генеральная прокуратура предупреждает граждан воздержаться от перемещения указанного растения через Государственную границу Российской Федерации.

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