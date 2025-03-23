Информацию разместило в социальных сетях Генконсульство РК в Стамбуле.

«В связи с текущей ситуацией настоятельно просим вас воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции», — говорится в обращении.

Кроме того, в генконсульстве обратили внимание на нежелательность распространения в социальных сетях информации о демонстрациях (митингах) и личных оценок, мнений относительно происходящих событий.

Телефоны горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:

1. Посольство РК в Анкаре: +905352734496

2. ⁠Генеральное консульство РК в Стамбуле: +905012621465

3. ⁠Генеральное консульство РК в Анталье: +905394400522

4. ⁠Генеральное консульство РК в Измире: +905530998789

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