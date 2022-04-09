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Геннадий Головкин нокаутировал Риоту Мурату

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Геннадий Головкин нокаутировал Риоту Мурату в девятом раунде. GGG отправил японца в нокдаун и сразу угол выбросил полотенце, передает informburo.kz

Чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксёр Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) провёл бойс обладателем пояса «суперчемпиона» WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

Поединок в Сайтаме и завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов.

Теперь у казахстанской легенды бокса три титула в среднем весе: к IBF и IBO добавил пояс японца – WBA.

Таким образом Геннадий Головкин провел 44 боя в профессиональной карьере.

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