Геннадий Головкин нокаутировал Риоту Мурату в девятом раунде. GGG отправил японца в нокдаун и сразу угол выбросил полотенце, передает informburo.kz
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Чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксёр Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) провёл бойс обладателем пояса «суперчемпиона» WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO).
Поединок в Сайтаме и завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов.
Теперь у казахстанской легенды бокса три титула в среднем весе: к IBF и IBO добавил пояс японца – WBA.
Таким образом Геннадий Головкин провел 44 боя в профессиональной карьере.
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