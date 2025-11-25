В Казахстане скорректируют генеральные планы 12 городов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Минпрома Бакытжан Жунисбеков, сообщает informburo.kz

По его словам, генпланы имеются у всех 90 городов страны, однако обновление требуется для Астаны, Алматы, Шымкента, Атырау, Кокшетау, Костаная, Уральска, Павлодара, Экибастуза, Державинска, Темиртау и Макинска. Необходимость корректировок в Астане и Алматы связана с быстрыми темпами застройки и ростом инвестинтереса: «Все принимаемые решения должны быть отражены в генплане».

Жунисбеков напомнил, что после внедрения государственного градостроительного кадастра соответствие проектных решений генпланам проверяется автоматически, без человеческого фактора, и реализация объектов вне рамок действующих документов становится невозможной.

Обновления потребуются и ряду крупных сёл (свыше 5 тыс. жителей): Маканчи, Урджар, Бородулиха, Белоусовка, Мичуринское, Подстепное, Качар. Из 5867 сёл с численностью менее 5 тыс. человек корректировка необходима для 847, а у 1547 населённых пунктов генпланы отсутствуют.

«Корректировка генплана — процесс ёмкий во времени, трудовых и финансовых ресурсах», — отметил глава комитета.

