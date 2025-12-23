Ошибки выявили уже в первом документе
В Костанайской области обнаружили серьёзные недоработки в генеральных планах населённых пунктов. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, первый генплан в области утвердили лишь в 2020 году, однако документ сразу показал множество проблем.
Причина — слабый отбор исполнителей
Глава региона отметил, что одна из причин — отсутствие жёстких требований к компаниям, которые занимаются разработкой таких стратегических документов. Как выяснилось позже, победителями конкурсов не всегда становились организации, имеющие достаточный опыт и профессиональные ресурсы.
Власти пересмотрят подход к конкурсам
В акимате заявили, что теперь подход к выбору подрядчиков намерены менять: требования к участникам конкурсов планируют ужесточить, а ответственность за качество работы — усилить. В отдельных случаях рассматривается и расторжение договоров с разработчиками.
Стратегический документ на десятилетия
Кумар Аксакалов подчеркнул: генеральный план — это не формальность, а основа развития городов и районов на долгие годы вперёд. Поэтому, по его словам, создавать такие документы должны только серьёзные компании с квалифицированными специалистами и подтверждённой практикой.
