USD 515.02 EUR 604.22 RUB 6.5

Генпланы с ошибками: в Костанайской области ужесточат требования

— Сегодня, 17:08
Изображение для новости: Генпланы с ошибками: в Костанайской области ужесточат требования

Фото управления общественного развития Костанайской области

Ошибки выявили уже в первом документе

В Костанайской области обнаружили серьёзные недоработки в генеральных планах населённых пунктов. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, первый генплан в области утвердили лишь в 2020 году, однако документ сразу показал множество проблем.

Причина — слабый отбор исполнителей

Глава региона отметил, что одна из причин — отсутствие жёстких требований к компаниям, которые занимаются разработкой таких стратегических документов. Как выяснилось позже, победителями конкурсов не всегда становились организации, имеющие достаточный опыт и профессиональные ресурсы.

Власти пересмотрят подход к конкурсам

В акимате заявили, что теперь подход к выбору подрядчиков намерены менять: требования к участникам конкурсов планируют ужесточить, а ответственность за качество работы — усилить. В отдельных случаях рассматривается и расторжение договоров с разработчиками.

Стратегический документ на десятилетия

Кумар Аксакалов подчеркнул: генеральный план — это не формальность, а основа развития городов и районов на долгие годы вперёд. Поэтому, по его словам, создавать такие документы должны только серьёзные компании с квалифицированными специалистами и подтверждённой практикой.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.