Генпрокуратура: Необоснованные ограничения исключили из 60 постановлений санврачей

По актам надзора прокуроров в регионах были изменены постановления государственных санитарных врачей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает informburo.kz

«Приведены в соответствие и изменены 60 постановлений государственных санитарных врачей, содержавшие необоснованные ограничения», – говорится в пресс-релизе по итогам расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

Кроме того, по актам надзора прокуроров возвращено 880 тысяч га земли на 4,8 млрд тенге, отменено 1027 незаконных проверок бизнеса.

С начала года из 328 тысяч постановлений органов расследования законными признаны только 286 тысяч, остальные не были согласованы или направлены на доработку. Как итог – на ранней стадии пресекается необоснованное вовлечение граждан в уголовную орбиту, отметили в Генпрокуратуре.

В социально-экономической сфере результативные проверки и анализы проведены по вопросам реализации антикризисных мер, рациональному использованию земель, обеспечению граждан лекарственными средствами, охране окружающей среды, защите прав детей и другим актуальным направлениям.

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