Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Фото взято с сайта kazpravda.kz
Генеральная прокуратура Республики Казахстан 19 октября 2023 года обратилась к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала главного надзорного органа страны.
«Если вы столкнулись с пытками, обращайтесь в прокуратуру!» – говорится в обращении Генпрокуратуры, адресованном к казахстанцам.
В ведомстве напомнили, что дела о пытках (ст. 146 «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки» УК РК) расследуют органы прокуратуры.
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