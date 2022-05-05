Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за постов, разжигающих рознь

Генеральная прокуратура опубликовала обращение к казахстанцам из-за публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни в социальных сетях, передает Tengrinews.kz.

«В социальных сетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Их авторы умышленно оскорбляют в них национальные чувства граждан либо этнической группы в целом (нации, народа). Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку. Как правило, авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности«, — говорится в обращении Генпрокуратуры.

Отмечается, что подобные высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса, которая предусматривает от двух до семи лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий — от 12 до 20 лет лишения свободы. Правонарушение относится к числу экстремистских преступлений (статья 3 Уголовного кодекса).

«Такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, с истечением срока давности совершенного преступления или обвинительного приговора, по акту амнистии. К ним не применяются условное осуждение, условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо отсрочка отбывания наказания», — добавили в надзорном органе.

Кроме того, осужденные за экстремистские преступления включаются в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. На период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний.

«Всего с 2019 года по настоящее время судами по фактам разжигания национальной розни осуждено 21 лицо. К примеру, в Алматы 19 августа 2021 года к семи годам лишения свободы по части 2 статьи 174 Уголовного кодекса осужден гражданин «Т» за пропаганду в социальной сети Facebook неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности. За аналогичное деяние еще один житель Алматы «Б» 23 октября 2019 года осужден к пяти годам лишения свободы. Он распространил в мессенджере WhatsApp и на хостинге YouТube материалы с оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из этнических диаспор», — отметили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве призывают граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе.

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