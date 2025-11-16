Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан предупреждает об угрозе интернет-мошенничества в отношении владельцев iPhone.
По данным зарубежных источников (https://www.bleepingcomputer.com/news/security/lost-iphone-dont-fall-for-phishing-texts-saying-it-was-found/, https://itc.ua/news/moshennyky-obmanyvayut-vladeltsev-ukradennyh-iphone-falshyvymy-soobshhenyyamy-apple-find-my/) злоумышленники рассылают поддельные SMS сообщения или iMessage от имени Apple с прикрепленной фишинговой ссылкой, указывая модель, цвет и объем памяти, якобы найденного iPhone, тем самым создается впечатление подлинности уведомления.
Перейдя по закрепленной ссылке пользователь попадает на фальшивую страницу, визуально идентичную сервису Apple Find My, которая передает логин и пароль Apple ID мошенникам.
Это позволяет злоумышленникам обойти блокировку активации iPhone и получить доступ к устройству, и личной информации.
Учитывая, что данный вид угрозы начинает активно распространяться, настоятельно рекомендуем:
- не переходить по ссылкам, вызывающим сомнение;
- использовать отдельный адрес электронной почты если хотите отобразить контактную информацию на экране блокировки утерянного устройства;
- защитить SIM-карту PIN-кодом, чтобы затруднить доступ к ней;
- проверять устройство только через icloud.com/find.
Оставайтесь бдительными, соблюдайте кибербезопасность.
