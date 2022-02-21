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Генпрокуратура подтвердила задержание экс-министра обороны Мурата Бектанова

Мурат Бектанов. Фото: МО РК

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Бывшего министра обороны Мурата Бектанова поместили в изолятор временного содержания. Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz.

«19 февраля Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса.

20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, 19 января указом Президента Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны. Новым министром стал Руслан Жаксылыков, занимавший ранее должность заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Национальной гвардией.

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