Генпрокуратура предупредила казахстанцев об ответственности за нарушение режима ЧП

Заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам и предупредил об ответственности за нарушение режима ЧП, сообщает zakon.kz.

Он напомнил, что в регионах, где введено чрезвычайное положение, необходимо соблюдать ограничительные меры.

Так, согласно указам президента РК на период действия чрезвычайного положения в местности, где оно введено, предусмотрены следующие основные меры и временные ограничения:

установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе въезд и выезд транспортных средств;

проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

запрещены мирные собрания, забастовки и другие массовые мероприятия.

В качестве дополнительных временных ограничительных мер введен комендантский час с 23:00 до 07:00, запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, этилового спирта и алкогольной продукции, предусмотрено временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов.

Согласно статье 20 закона «О чрезвычайном положении», физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, – до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя, отметил заместитель Генпрокурора Булат Дембаев.

Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.

Отмечаем, что виновные лица за нарушение указанных требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности, сказал заместитель Генпрокурора Булат Дембаев

Так, неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период чрезвычайного положения влечет уголовную ответственность по статьям 379 и 401 УК РК до двух лет лишения свободы.

Распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно статье 274 УК наказывается лишением свободы от трех до семи лет.

Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях чрезвычайного положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет (статья 459 УК).

За нарушение режима чрезвычайного положения, за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения (статья 478 КоАП), предусмотрен административный арест до 15-ти и 30-ти суток, соответственно.

При этом совершение в условиях чрезвычайного положения уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством (статья 54 УК, статья 57 КоАП) и влечет более строгую ответственность.

В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 закона «О прокуратуре», призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие, подчеркнул заместитель Генпрокурора Булат Дембаев

Также в Генпрокуратуре призвали не распространять информацию, не соответствующую действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения. Руководствоваться достоверной информацией о текущей ситуации в стране, размещаемой на официальных источниках

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