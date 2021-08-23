Генпрокуратура предупредила о недопустимости дискриминации по языковому признаку

Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам в связи с появлением провокационных и ложных материалов в СМИ и социальных сетях, передает sputnik.kz

«Такие информационные вбросы затрагивают различные темы — от вакцинации и прибытия беженцев до языкового вопроса. Фейковые публикации искажают происходящие события, вводят в заблуждение население страны», — сообщается в обращении Генпрокуратуры.

К примеру, отдельные люди безосновательно заявляют об опасности и неэффективности вакцин от коронавируса, отметили в надзорном ведомстве.

«Некоторые публично посягают на гарантированные Конституцией права и свободы граждан — недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, национальности и языка», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Отмечается, что нарушение и ограничение указанных прав и свобод, распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статьям 145, 174, 274 Уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура призывает казахстанцев неукоснительно соблюдать законодательство, не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, основатель YouTube-канала Til Maydani Куат Ахметов опубликовал серию видео с так называемыми «языковыми рейдами», которые вызвали резонанс. На кадрах запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других клиентов сотрудники магазинов и объектов общественного питания не обслужили на государственном языке.

В МВД сообщили, что проверят видео Ахметова и «дадут процессуальную оценку содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих на указанных видеороликах».

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