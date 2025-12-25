Генеральная прокуратура РК обратилась к гражданам с предупреждением о росте телефонного мошенничества и рассказала о новых механизмах защиты. По данным ведомства, в 2025 году телефонным аферистам удалось обмануть более 6,1 тысячи человек.

Схема прежняя, методы — всё хитрее

Как отмечают в надзорном органе, несмотря на новые уловки, основная схема мошенников остается прежней. На телефон потенциальной жертвы приходит SMS-код от короткого номера «1414». После этого поступает первый звонок: злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать код.

Далее следует второй контакт — уже якобы от «службы безопасности» банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях разговор ведут даже по видеосвязи. Мошенники убеждают, что предыдущий звонок был от аферистов, а из-за продиктованного кода деньги могут списать или на имя человека оформят кредиты.

«Безопасный счет» — главный крючок

На следующем этапе злоумышленники предлагают оформить займ и перевести средства на так называемый «безопасный счет». Именно в этот момент, подчеркивают в прокуратуре, происходят реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя жертвы.

Доступ к «1414» усилили: теперь только через FaceID, ЭЦП или QR

В Генпрокуратуре сообщили, что ранее злоумышленникам было достаточно ввести номер телефона жертвы, чтобы отправить SMS с «1414». Теперь же доступ к системам, использующим SMS-шлюз «1414», возможен только с применением биометрической аутентификации (FaceID), электронной цифровой подписи (ЭЦП) или через QR-код (eGov QR).

С декабря 2025 года системы, не внедрившие эти требования, отключены от SMS-шлюза «1414». В ведомстве подчеркнули, что меры направлены на повышение защиты граждан от мошенников.

Что важно помнить: рекомендации прокуратуры

Генпрокуратура призывает казахстанцев соблюдать простые правила:

госорганы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные банковских карт и пароли;

«безопасных счетов» для перевода денег не существует;

не передавайте личные данные третьим лицам при подозрительных звонках;

при сомнениях немедленно обращайтесь в банк или в уполномоченные госорганы;

соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.

В надзорном органе подчеркнули: внимательность и отказ от передачи кодов и данных — главная защита от телефонных аферистов.

