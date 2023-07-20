Генпрокуратура проверяет детские лагеря

Как известно, прокуратурой города Алматы начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации «детского лагеря в одном помещении с сауной», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По сведениям Министерства просвещения на сегодня в стране действует 848 лагерей, из них 118 – государственных, 100 – частных, 630 – палаточных.

Также в июне т.г. функционировало 10 216 пришкольных лагерей.

С учетом летнего периода и возможных нарушений прав детей по поручению Генерального Прокурора территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей.

Проверками планируется охватить условия проживания детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечения питанием и медицинской помощью.

Также изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год.

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