Генпрокуратура проводит расследование о призыве к отчуждению одной из областей Казахстана

Генеральная прокуратура РК проводит расследование о призыве к отчуждению одной из областей Казахстана в пользу другой страны.

«В одном из анонимных Telegram-каналов был размещён провокационный материал, в котором содержится призыв об отчуждении одной области Казахстана в пользу другой страны. Автор материала установлен. Этот человек не относится к числу прибывших в Казахстан иностранцев, а проживает и находится в настоящий момент в одной из стран дальнего зарубежья», – сообщил предствиетль Генпрокуратуры Серик Адилкенулы.

В прокуратуре заявили, что это спланированная и целенаправленная акция, целью которой является дестабилизация ситуации в Казахстане, распространение заведомо ложной информации и разжигание национальной розни.

По словам Серика Адилкенулы, действия подозреваемого влекут уголовную ответственность и наказание по статье 174 – «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», статье 180 – «Сепаратистская деятельность» и статье 274 – «Распространение заведомо ложной информации».

«По факту указанных сепаратистских призывов начато досудебное расследование по части 2 статьи 180 УК РК, предусматривающей лишение свободы от 5 до 10 лет», – сообщили в Генпрокуратуре.

Казахстанцев призвали не поддаваться на провокации, при размещении подобных материалов и призывов их авторов и распространителей будут привлекать к уголовной ответственности.

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