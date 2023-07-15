Генпрокуратура выступила с заявлением об убийстве девочки в Туркестанской области

В отношении сотрудников службы пробации начали досудебное расследование по факту халатности, сообщает informburo.kz.

Генеральная прокуратура РК выступила с заявлением по факту убийства девочки в Туркестанской области. «Как известно, 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворён в ИВС ранее неоднократно судимый житель района Г. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 3 Уголовного кодекса (убийство малолетней). По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего», – говорится в заявлении.

Подозреваемый ранее был судим в 2006 году за убийство к 10 годам лишения свободы. В мае 2023 года его судили за то, что во время распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. С учётом того, что подозреваемый примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, суд назначил ему три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

«Генеральной прокуратурой на данный приговор принесён кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы. С учётом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности», – говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре отметили, что по поручению президента готовится блок законодательных поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности.

«Прорабатываются вопросы пересмотра санкций по данным преступлениям, изменения порядка назначения и освобождения от наказаний, погашения судимости, условий установления административного надзора за лицами, отбывающими наказание за тяжкие и особо преступления против личности», – отметили в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела по факту убийства девочки генеральный прокурор взял на личный контроль.

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