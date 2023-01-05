Генпрокурор: Масимов и Садыкулов отдали приказы покинуть здания ДКНБ

Карим Масимов, Ануар Садыкулов. Фото ©Турар Казангапов, gov.kz
Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что бывший председатель КНБ Карим Масимов и его экс-заместитель Ануар Садыкулов отдали приказ покинуть здания департаментов КНБ, передает Tengrinews.kz.
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«Отдельно остановлюсь на фактах превышения власти региональными руководителями силовых ведомств. В самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.
По данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания. По указанию Масимова оставили здания ДКНБ в Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей», — рассказал Асылов на заседании Мажилиса.
Он заявил, что эти руководители проявили слабость.
«Это отчасти деморализовало личный состав. В результате не приняты своевременные меры по пресечению беспорядков. В конечном итоге Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов. В их руки попал целый арсенал — почти 3 тысячи единиц автоматов, пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. То есть по вине этих руководителей самое опасное нарезное оружие оказалось у погромщиков», — пояснил Асылов.
Он добавил, что до настоящего времени неизвестно местонахождение почти 2 тысяч единиц оружия.
«По данным фактам превышения власти спецпрокурорами следствие завершено. Уголовные дела в отношении экс-руководителей трех региональных департаментов КНБ, Департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды. Сейчас идут судебные разбирательства. Степень их виновности и меру наказания определит суд. В отношении экс-начальника ДП Жамбылской области уголовное преследование прекращено за смертью лица: застрелился», — заключил он.