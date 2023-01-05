Генпрокурор: Масимов и Садыкулов отдали приказы покинуть здания ДКНБ

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что бывший председатель КНБ Карим Масимов и его экс-заместитель Ануар Садыкулов отдали приказ покинуть здания департаментов КНБ, передает Tengrinews.kz.

«Отдельно остановлюсь на фактах превышения власти региональными руководителями силовых ведомств. В самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

По данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания. По указанию Масимова оставили здания ДКНБ в Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей», — рассказал Асылов на заседании Мажилиса.