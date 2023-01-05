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Генпрокурор прокомментировал статус Самата Абиша

Генеральный прокурор Берик Асылов высказался о статусе бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас идет непосредственно расследование. В том числе расследуются уголовные дела по КНБ по части госизмены и захвата власти. Вопросы ответственности будут по окончании уголовного дела», — заявил Берик Асылов.

На вопрос о том, какой статус у Самата Абиша на данный момент, Берик Асылов ответил: «Ничего такого нет, его просто допросили в качестве свидетеля«.

Генпрокурор уточнил, что он не свидетель с правом на защиту, а просто свидетель.

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