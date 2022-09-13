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Геоудар по голове: на Земле началась затяжная магнитная буря

Фото из открытых источников

С начала сентября на Солнце фиксируют серьезную активность. На некоторых участках учащаются вспышки. Магнитный шторм будет образовываться несколько раз, — передает Almaty.tv со ссылкой на 9111.ru.

По прогнозам метеорологов, волнения магнитосферы начнутся вечером 12 сентября и составят 4 балла. Продлится такая обстановка несколько дней подряд, а успокоится магнитосфера вечером, 14 сентября.

Вторая мощная вспышка ожидается в конце месяца. Начнутся волнения с бури, силой в три балла 29 сентября, после чего их уровень достигнет 5 баллов 30 сентября, а к вечеру сила волнений составит 6 баллов и продлится до первых чисел следующего месяца.

Бури средней интенсивности ожидаются 13 и 16 сентября – специалисты советуют избегать в эти дни стрессовых ситуаций

Еще одна слабая магнитная буря ожидается 22 сентября. Ее почувствуют только метеопаты.

Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 26-30 сентября. Она будет более продолжительной. По прогнозу ее пик приходится на 26 сентября – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и достигнет 5 баллов.

Магнитные бури приводят к ухудшению самочувствия метеозависимых людей. Так, всплески солнечной активности, например, вызывают головную боль, усталость, тошноту, головокружение, бессонницу и обострение хронических заболеваний. Однако есть несколько вещей, которые могут помочь человеку чувствовать себя лучше.

  • В период крайне сильных всплесков солнечной активности следует остаться дома.
  • Необходимо как можно чаще проветривать жилое помещение.
  • Нужно отложить всю тяжелую работу.
  • Следует пить больше воды, есть легкую пищу.
  • Облегчение принесет отказ от вредных привычек, хотя бы в дни повышенной магнитной активности.
  • Нужно постараться как можно меньше проводить времени за телевизором, компьютером или телефоном.

Если самочувствие в дни повышенной магнитной активности будет вызывать значительный дискомфорт, следует обратиться за помощью в медицинское учреждение.

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