Геоудар по голове: на Земле началась затяжная магнитная буря

С начала сентября на Солнце фиксируют серьезную активность. На некоторых участках учащаются вспышки. Магнитный шторм будет образовываться несколько раз, — передает Almaty.tv со ссылкой на 9111.ru.

По прогнозам метеорологов, волнения магнитосферы начнутся вечером 12 сентября и составят 4 балла. Продлится такая обстановка несколько дней подряд, а успокоится магнитосфера вечером, 14 сентября.

Вторая мощная вспышка ожидается в конце месяца. Начнутся волнения с бури, силой в три балла 29 сентября, после чего их уровень достигнет 5 баллов 30 сентября, а к вечеру сила волнений составит 6 баллов и продлится до первых чисел следующего месяца.

Бури средней интенсивности ожидаются 13 и 16 сентября – специалисты советуют избегать в эти дни стрессовых ситуаций

Еще одна слабая магнитная буря ожидается 22 сентября. Ее почувствуют только метеопаты.

Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 26-30 сентября. Она будет более продолжительной. По прогнозу ее пик приходится на 26 сентября – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и достигнет 5 баллов.

Магнитные бури приводят к ухудшению самочувствия метеозависимых людей. Так, всплески солнечной активности, например, вызывают головную боль, усталость, тошноту, головокружение, бессонницу и обострение хронических заболеваний. Однако есть несколько вещей, которые могут помочь человеку чувствовать себя лучше.

В период крайне сильных всплесков солнечной активности следует остаться дома.

Необходимо как можно чаще проветривать жилое помещение.

Нужно отложить всю тяжелую работу.

Следует пить больше воды, есть легкую пищу.

Облегчение принесет отказ от вредных привычек, хотя бы в дни повышенной магнитной активности.

Нужно постараться как можно меньше проводить времени за телевизором, компьютером или телефоном.

Если самочувствие в дни повышенной магнитной активности будет вызывать значительный дискомфорт, следует обратиться за помощью в медицинское учреждение.

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