Геоудар по голове: на Земле началась затяжная магнитная буря

Фото из открытых источников
С начала сентября на Солнце фиксируют серьезную активность. На некоторых участках учащаются вспышки. Магнитный шторм будет образовываться несколько раз, — передает Almaty.tv со ссылкой на 9111.ru.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
По прогнозам метеорологов, волнения магнитосферы начнутся вечером 12 сентября и составят 4 балла. Продлится такая обстановка несколько дней подряд, а успокоится магнитосфера вечером, 14 сентября.
Вторая мощная вспышка ожидается в конце месяца. Начнутся волнения с бури, силой в три балла 29 сентября, после чего их уровень достигнет 5 баллов 30 сентября, а к вечеру сила волнений составит 6 баллов и продлится до первых чисел следующего месяца.
Бури средней интенсивности ожидаются 13 и 16 сентября – специалисты советуют избегать в эти дни стрессовых ситуаций
Еще одна слабая магнитная буря ожидается 22 сентября. Ее почувствуют только метеопаты.
Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 26-30 сентября. Она будет более продолжительной. По прогнозу ее пик приходится на 26 сентября – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и достигнет 5 баллов.
Магнитные бури приводят к ухудшению самочувствия метеозависимых людей. Так, всплески солнечной активности, например, вызывают головную боль, усталость, тошноту, головокружение, бессонницу и обострение хронических заболеваний. Однако есть несколько вещей, которые могут помочь человеку чувствовать себя лучше.
- В период крайне сильных всплесков солнечной активности следует остаться дома.
- Необходимо как можно чаще проветривать жилое помещение.
- Нужно отложить всю тяжелую работу.
- Следует пить больше воды, есть легкую пищу.
- Облегчение принесет отказ от вредных привычек, хотя бы в дни повышенной магнитной активности.
- Нужно постараться как можно меньше проводить времени за телевизором, компьютером или телефоном.
Если самочувствие в дни повышенной магнитной активности будет вызывать значительный дискомфорт, следует обратиться за помощью в медицинское учреждение.
Код этого блока: