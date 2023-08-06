Героин и кокаин, постепенно уступают свои позиции синтетике — прокуратура Костанайской области

Усилить борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе и психотропных веществ, поручено правоохранительным и специальным органам главой государства. В Костанайской области, алгоритм противодействия наркопреступности выработан на совещании, проведенном региональной прокуратурой.

Её сотрудники говорят, что в результате эффективность работы по выявлению лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотических средств, была повышена.

«При этом, на 62% приходится выявление преступлений со сбытом наркотических средств. Всего по области изъято более 327-и килограммов наркотических средств, в том числе психотропных веществ, из которых марихуана составляет свыше 65-и килограммов, гашиш свыше 10-и килограм, психотропные вещества, свышешести килограмов», — сообщил прокурор управления прокуратуры Костанайской области Куандык Мурзагулов.

Марихуана, по весу, как и в предыдушие годы, лидирует. Большой объем изъятого составляет культивируемая конопля, немного опийный мак. А вот такие вещества, как героин и кокаин, постепенно уступают свои позиции, новым, легким в изготовлении, и выигрывающим у них разнообразием способов употребления, синтетическим наркотикам.

«Статистические данные за семь месяцев прошлого года, показывают, что у нас было изъято свыше семисот граммов. В этом году, уже более шести килограммов. Как статистика показывает, ранее наркозависимые лица употребляли наркотическое средство героин, в настоящий момент употребляют синтетические наркотики, такие как α-PVP, мефедрон и т д.

Растет и число задержанных по подозрению к торговле запрещенными веществами. Прокуроры приводят в пример последние громкие задержания: владельца партии синтетики, за которую он бы смог выручить около сотни миллионов тенге, группы, участники которой хранили почти шестьдесят килограммов марихуаны.

«При этом, анализ уголовных дел показывает, что наркосбытчиками становятся лица от 18-и до 50-и лет. При этом, уголовным законодательством предусмотрены санкции в виде лишения свободы сроком от 5-и до 20-и лет за сбыт наркотических средств», — говорит Мурзагулов.

Кстати, в суде на рассмотрении уже находится дело студенток одного из коледжейгорода, которые зарабатывали на закладках наркотиков. Напомним, подсудимым по 19 лет. Альтернативного наказания, за совершенные ими действия, кроме лишения свободы, по закону, не предусмотрено.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.