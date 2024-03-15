USD 449.16
EUR 491.29
RUB 4.91
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Гибель близнецов. Начальник ДП Костанайской области прокомментировали ход следствия

Гибель близнецов. Начальник ДП Костанайской области прокомментировали ход следствия

пресс-служба ДП области

На отчетной встрече с населением начальник ДП Ерлан Файзуллин сообщил, что расследование по факту гибели малолетних детей в Рудном начато в октябре 2022 года.

Оно на сегодняшний день не завершено. Для установления причины смерти детей были необходимы проведение экспертных исследований.

«Для этого, следствием были поставлены вопросы в столичный институт судебных экспертиз и Центр психологического исследования там же. Однако необходимые ответы получены не были. Ввиду отсутствия в Казахстане возможностей для проведения таких экспертиз. После, мы обратились за правовой помощью в Российскую Федерацию. Обнародование результатов экспертиз в данное время невозможно, ввиду тайны следствия. С ними мы ознакомили заинтересованных лиц. Расследование продолжается. Мы ожидаем еще ряд процессуальных документов из РФ, которые необходимы для обеспечения объективности и полноты предварительного следствия. Все теперь зависит от сроков поступления и содержания этих документов,- резюмировал Ерлан Файзуллин.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

До +20 градусов. Прогноз от синоптиков Казгидромета
Следующая новость

Не могут приступить к отлову бродячих животных в Костанайской области