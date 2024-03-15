Гибель близнецов. Начальник ДП Костанайской области прокомментировали ход следствия

На отчетной встрече с населением начальник ДП Ерлан Файзуллин сообщил, что расследование по факту гибели малолетних детей в Рудном начато в октябре 2022 года.

Оно на сегодняшний день не завершено. Для установления причины смерти детей были необходимы проведение экспертных исследований.

«Для этого, следствием были поставлены вопросы в столичный институт судебных экспертиз и Центр психологического исследования там же. Однако необходимые ответы получены не были. Ввиду отсутствия в Казахстане возможностей для проведения таких экспертиз. После, мы обратились за правовой помощью в Российскую Федерацию. Обнародование результатов экспертиз в данное время невозможно, ввиду тайны следствия. С ними мы ознакомили заинтересованных лиц. Расследование продолжается. Мы ожидаем еще ряд процессуальных документов из РФ, которые необходимы для обеспечения объективности и полноты предварительного следствия. Все теперь зависит от сроков поступления и содержания этих документов,- резюмировал Ерлан Файзуллин.

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