Гибель девушки в районе Костанайской области прокомментировали полицейские

Поисковый отряд «Регион 10» сообщил, что сегодня сотрудниками полиции был обнаружен труп без вести пропавшей Галины Галкиной из Карабалыкского района. Она пропала 3 ноября 2022 года.

В департаменте полиции подтвердили информацию о гибели 26-летней жительницы Карабалыкского района.

В ведомстве пояснили, что сегодня в 15.00 сотрудники полиции при проведении розыскных мероприятий в степи обнаружили труп без вести пропавшей 26-летней Галины Галкиной.

В полиции отметили, что розыск был начат 3 ноября, когда в полицию обратилась ее мать.

В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, которая установить причину смерти.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.