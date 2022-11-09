Гибель девушки в районе Костанайской области прокомментировали полицейские

Поисковый отряд «Регион 10» сообщил, что сегодня сотрудниками полиции был обнаружен труп без вести пропавшей Галины Галкиной из Карабалыкского района. Она пропала 3 ноября 2022 года.
В департаменте полиции подтвердили информацию о гибели 26-летней жительницы Карабалыкского района.
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В ведомстве пояснили, что сегодня в 15.00 сотрудники полиции при проведении розыскных мероприятий в степи обнаружили труп без вести пропавшей 26-летней Галины Галкиной.
В полиции отметили, что розыск был начат 3 ноября, когда в полицию обратилась ее мать.
В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования.
В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, которая установить причину смерти.
Tags: Алау Казахстан Костанай новости происшествие
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