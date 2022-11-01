Гибель двухмесячного ребенка после укола расследуют полицейские

Гибель двухмесячного ребенка расследуют полицейские.

Как рассказали родители младенца, медсестра ввела антибиотик, а спустя 10 минут малышка умерла в больнице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Астана«.

Происшествие случилось на западе страны.

Отец двухмесячной Айши Уринбаевой Еламан Уринбаев рассказал, что дочь долго плакала, как думали родители, из-за коликов. Девочку на скорой помощи отвезли в больницу. Дежурный врач взял анализы и сделал рентген. По снимку определил, что у грудничка пневмония. Вызвали педиатра, сделали укол, после которого маленькая пациентка умерла. Мужчина уверен, что смерть дочки — это реакция на лекарство.

«Сделали укол — антибиотик, через 10 минут она скончалась. Она была здоровым ребенком. Они не считают себя виноватыми, потому что по первоначальной экспертизе не было пневмонии, они поставили несколько диагнозов, сначала сказали порок сердца. Такого не было, они поставили анафилактический шок, потом сказали от газов, а потом сказали они еще, что уронили мы ребенка», — говорит Еламан Уринбаев.

Что привело к трагедии — неизвестно. Как говорит главный врач больницы района Байтерек, пробу на аллергическую реакцию сделали как положено, но покраснения не было, а после укола ребенок сразу посинел. Реанимационные мероприятия девочке не помогли.

«Ставят кардиомегалию, увеличение сердца. Они видят там картину тампонады рентгенологической. Когда вскрытие проводили, там пневмонии нет, думали, может, какая-то молниеносная форма, вирусная какая-то, этого нет. Непонятно, откуда кровь в оболочке сердца, литературу смотрят, неясный случай, до сих пор пока еще у нас нет результатов», — говорит Темур Мусагалиев, главный врач больницы района Байтерек.

Смерть младенца расследуют местные полицейские. Что же стало фатальным для маленькой пациентки, должны определить после ряда экспертиз.

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