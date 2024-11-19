11 ноября прокуратурой Костанайской области по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествий, в результате которого погиб человек.

Расследованием установлено, что 16 августа 2024 года на 81 км трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 49-летний житель Амангельдинского района, управляя автомашиной «Volkswagen Polo», не убедившись в безопасности своего манёвра выехал со второстепенной на главную дорогу, в результате которого совершил столкновение с «Камазом».

В результате ДТП водитель «Камаза» погиб. Еще один получил различные телесные повреждения.

Действия виновного водителя квалифицированы по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Уголовное дело направлено в Аулиекольский районный суд.

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