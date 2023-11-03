Гибель полицейской в Костанайской области. МВД направило специальную группу

Полицией установлен и задержан мужчина, который уже признан подозреваемым по делу. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

При этом, в ведомстве отметили, что он не скрывался и после задержания, сразу же был водворен в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

О некоторых подробностях происшествия, рассказали в ведомстве.

Утром 1 ноября в одном из поселков Костанайского района, во дворе своего дома, был обнаружен труп женщины.

Потерпевшая и подозреваемый состояли в официальном браке. Оба сотрудники полиции. Ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей.

Расследование уголовного дела взято на контроль в МВД. В регион направлена группа, из числа сотрудников собственной безопасности и криминальной полиции министерства.

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