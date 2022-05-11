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Гибель ребенка в аварии прокомментировали полицейские

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ДТП, случившееся днем 11 мая в Костанае, унесшее жизнь ребенка, прокомментировали в Департамента полиции Костанайской области.

По сообщению пресс-службы полицейского ведомства: «Сегодня около 15.00 по улице Чернышевского  49-летний водитель, управляя  краном- манипулятором, совершил наезд на 12- летнего подростка, который переходил дорогу на  регулируемом  пешеходном переходе. От полученных   травм подросток скончался на месте.

В настоящее время   начато досудебное расследование, предусмотрено статьей 345 УК РК ч 3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводятся необходимые следственные действия».

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