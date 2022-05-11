Гибель ребенка в аварии прокомментировали полицейские

ДТП, случившееся днем 11 мая в Костанае, унесшее жизнь ребенка, прокомментировали в Департамента полиции Костанайской области.
По сообщению пресс-службы полицейского ведомства: «Сегодня около 15.00 по улице Чернышевского 49-летний водитель, управляя краном- манипулятором, совершил наезд на 12- летнего подростка, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм подросток скончался на месте.
В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотрено статьей 345 УК РК ч 3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводятся необходимые следственные действия».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: