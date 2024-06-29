Гибель военнослужащих. Минобороны РК выступило с заявлением

Напомним, 13 июня казахстанский солдат-срочник скончался, получив травму, несовместимую с жизнью. По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети появилось видеообращение казахстанки, сообщившей, что ее единственный 19-летний сын проходил воинскую службу в Жамбылской области, во время которой попал в больницу и впал в кому. Позже стало известно, что Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в соцсетях обращением матери солдата-срочника и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

В военном госпитале корреспонденту Tengrinews.kz сообщили о положительной динамике в лечении солдата. Врачи рассказали, в каком состоянии сейчас находится вышедший из комы Нұржігіт Әбділпатта, но прогнозов военные врачи пока не дают, состояние 19-летнего парня остается нестабильным.