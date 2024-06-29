Гибель военнослужащих. Минобороны РК выступило с заявлением

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Министерство обороны выступило с заявлением относительно гибели ряда военнослужащих, передает Tengrinews.kz.
«Факты, касающиеся рядового Ербаяна Мухтарова и гибели рядового Алмаса Шахимова, имели место в Национальной гвардии и не связаны с Вооруженными силами. По поводу смерти солдата срочной службы рядового Досымжана Салимжана, произошедшей 13 мая 2024 года в воинской части 29108 в поселке Сарыозек, возбуждено уголовное дело», — заявили в Минобороны.
Напомним, 13 июня казахстанский солдат-срочник скончался, получив травму, несовместимую с жизнью. По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в сети появилось видеообращение казахстанки, сообщившей, что ее единственный 19-летний сын проходил воинскую службу в Жамбылской области, во время которой попал в больницу и впал в кому. Позже стало известно, что Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в соцсетях обращением матери солдата-срочника и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
В военном госпитале корреспонденту Tengrinews.kz сообщили о положительной динамике в лечении солдата. Врачи рассказали, в каком состоянии сейчас находится вышедший из комы Нұржігіт Әбділпатта, но прогнозов военные врачи пока не дают, состояние 19-летнего парня остается нестабильным.
«Ход расследования воинских преступлений находится под надзором Генеральной прокуратуры и соответствующих подразделений Министерства внутренних дел. Руководство Вооруженных сил и командование воинских частей придерживаются принципов открытости и объективности в проведении следственных действий и необходимых процедур», — добавили в министерстве