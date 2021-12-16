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Гибкие тарифы на автострахование могут ввести в РК

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В Казахстане могут внедрить механизм гибкой тарификации по обязательному автострахованию. Об этом в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Действующие страховые тарифы установлены законодательно в 2007 году и с того момента не обновлялись. Переход к гибкой системе тарификации позволит автоматически обновлять и актуализировать страховые тарифы с учетом фактической аварийности в разрезе регионов Казахстана», — сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, в рамках нового документа также расширяется перечень гарантируемых классов страхования в целях повышения доверия к сектору. Гарантия Фонда гарантирования страховых выплат будет распространяться на все обязательные и социально значимые классы страхования, включая совместные пенсионные аннуитеты и страхование жизни в рамках ГОНС. Сейчас гарантия фонда охватывает только пять видов страхования. В этой связи важным новшеством станет внедрение онлайн-урегулирования страхового случая.

Как известно, с 2019 года автовладельцы имеют возможность заключить договор обязательного автострахования в онлайн-режиме. В настоящее время по обязательному автострахованию 100% договоров заключаются в электронной форме.

«Следующим этапом цифровизации является внедрение онлайн-урегулирования страхового случая. Человек без посещения офиса страховых организаций сможет получить весь комплекс услуг от направления заявки о страховом случае до страховой выплаты», — заключила Мадина Абылкасымова.

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