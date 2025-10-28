В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана 28 октября 2025 года дали разъяснения по применению режима гибкого рабочего времени. Об этом сообщил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Женис Рустемов.

Кому можно устанавливать гибкий режим

По словам спикера, гибкий график может вводиться для всех работников, в том числе для занятых на дистанционной работе. Цель — помочь сотрудникам сочетать социально-бытовые и иные личные потребности с интересами производства.

Законодательные основания

Трудовое законодательство не ограничивает круг лиц, которым может быть предоставлён такой режим. Поэтому при наличии заявления работника гибкий график допустим для любой категории сотрудников.

Когда и на какой срок

Режим гибкого рабочего времени устанавливается по соглашению сторон — как при заключении трудового договора, так и в период его действия. Срок может быть как определённым, так и неопределённым.

Зачем это нужно

В МТСЗН подчёркивают, что гибкий график — инструмент баланса интересов: он помогает работодателям эффективнее организовывать процессы, а сотрудникам — поддерживать трудовую и личную занятость без ущерба для производственных задач.

