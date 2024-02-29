Гидрологи назвали предварительный прогноз на весенние паводки

Костанайская область относится к паводкоопасным регионам. По данным гидрологов, объемы влагозапасов сейчас показывают, что необходимо быть готовыми к половодью. Есть и еще несколько показателей: высота снежного покрова, величина выпавших осадков, а ещё запасы воды в снеге при норме 58 мм в регионе сегодня 89 мм.

По данным сотрудников Казгидромет за два месяца нового года в области выпало в два раза больше нормы осадков.

«Говорить, что паводка не будет, нельзя. Паводок будет, но насколько объемным он будет, об этом говорить рано. Март может принести осадки. Потому что ноябрь, декабрь 2023 и январь, февраль уже было превышение нормы в два раза по сравнению с прошлым годом и по сравнению с многолетними», — говорит ведущий инженер-гидролог РГП «Казгидромет» по Костанайской области Ирина Гриднёва.

По словам гидролога, сейчас важную роль будет играть прогноз погоды на март. Если весна будет стремительной, то ждать нужно большую воду. Если же будет затяжной, то можно не бояться резкого таяния. Тем не менее сейчас в зоне высокого риска подтопления три района — Карасуский, Сарыкольский и район Б.Майлина. Там с ноября по февраль выпало больше всего осадков.

«Карасуский район у нас всегда подвергается подтоплению. Там у нас есть поселок Карамырза, который у нас как Венеция, плавает. Потому, что он у нас находится во первых в пойме реки. Там, ничего поделать с этим нельзя. Только можно вовремя предотвратить угрозу подтопления, то есть эвакуировать жителей. Мы предупреждаем, и тесно сотрудничаем с ЧС, акиматом, в паводок оперативно передается информация, а ЧС-ники эвакуируют жителей», — говорит специалист.

Гидролог также отметила, что вода может прийти и из соседней России. Большинство истоков наших рек находятся именно там. Исходя из их данных на метеостанции Бреды запас воды в снежном покрове составляет 94 мм при норме 48 мм. Поэтому прогнозируется подъем уровня воды в реке Желкуар которая находится в Житикаринском районе.

«Водохранилища у нас сегодня наполнены по рекам Тобол и Аят на 60% в среднем, этого достаточно для удовлетворения хозяйственных питьевых нужд. Еще можно принять 550 млн кубов в легкую. Наши водохранилища в данный момент готовы принять весь объем воды в паводки», — сообщил руководитель отдела государственного контроля «Тобол-Торгайской Бассейновой инспекции» Сергей Мукашев.

В целом, в области есть 26 гидрологических постов, где непрерывно ведутся дежурства и наблюдения за уровнем воды и ее температурой. Эти результаты также отправляются в ДЧС и в областной акимат.

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