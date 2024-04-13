Гидрологический прогноз на неделю предоставили синоптики

Площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 7%.

Согласно синоптического прогноза 13-19 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Осадки прогнозируются в виде дождя, на северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана ночью возможен переход дождя в снег (14-15 апреля в области Ұлытау, в Актюбинской, Северо-Казахстанской областях, 14-16 апреля в Карагандинской области, 14, 17 апреля в Костанайской области, 15-16 апреля в Акмолинской, Павлодарской областях, 16-19 апреля в Восточно-Казахстанской области). Сильный дождь прогнозируется 13-14, 16 апреля в Туркестанской области, 14-16 апреля в Алматинской, Жамбылской областях, 16 апреля в области Жетісу.

Прекращение осадков ожидается с 17 апреля на западе, северо-западе, юге страны, с 19 апреля на севере республики.

Постепенное повышение температуры воздуха на западе страны ночью до 10-18 тепла, днем до 23-30 тепла, на северо-западе, севере страны ночью до 5-12 тепла, днем до 18-25 тепла, в центре, на востоке республики ночью до 5-10 тепла, днем до 15-23 тепла, на юге ночью до 8-17 тепла, днем до 22-30 тепла, на юго-востоке страны ночью 5-12 тепла, днем постепенное повышение до 18-25 тепла.

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