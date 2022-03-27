Интенсивное снеготаяние. Прогноз с 26 марта по 1 апреля представили синоптики

Еженедельный гидрологический прогноз на период с 26 марта по 1 апреля.

Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» по данным спутниковых снимков NASA, за период с 17 по 24 марта 2022 года, уменьшилась с 61 % до 60%.

На основании недельного синоптического прогноза с 26 марта по 1 апреля, циклон из районов Скандинавии и Южный циклон обусловят неустойчивый характер погоды на всей территории страны, ожидаются осадки (дождь, снег), метель, порывистый ветер до 23-28 м/с, туманы и гололед.

26 и 29 марта на юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области, 26-27, 29 марта на северо-востоке, юге, в горных и предгорных районах Жамбылской области, 27 и 29 марта на юге и в горных районах Алматинской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, в связи с чем, в предгорных районах вышеуказанных регионов ожидается формирование склонового стока.

В Восточно-Казахстанской области 28 и 30 марта — сильный снег, 29 марта – сильные осадки (дождь, снег), 29 марта в Акмолинской области — сильные осадки, преимущественно в виде снега.

По Западно-Казахстанской области 27-28 марта на юге области, 30 марта в западной половине области ночью ожидается температура воздуха 3 тепла, основной фон дневных температур составит 2-7 тепла.

С 30 марта по Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областям, с 31 марта по Павлодарской области дневные температуры будут достигать положительных значений 2-5 тепла.

По Карагандинской области 28-29 марта, 01 апреля на юге области ночью прогнозируется температура воздуха 3 тепла, днем в начале периода 3 мороза-2 тепла, на юге области 7 тепла, в середине периода небольшое понижение до 0-5 мороза, на юго-востоке 3 тепла, в конце периода вновь повышение температуры до 0-5 тепла, на юге области до 8-13 тепла.

В связи с чем, в вышеуказанных регионах ожидается интенсивное снеготаяние и ослабление ледовых явлении на реках.

Объемы накопленных влагозапасов по бассейнам равнинных рек Казахстана сложился следующим образом:

— по Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской, Костанайской областей уменьшились в среднем от 12% до 45%;

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте, апреле месяцах за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

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