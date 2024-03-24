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Гидрологический прогноз от Казгидромета

Фотография для новости Гидрологический прогноз от Казгидромета

pixabay.com

Площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 55%, сообщает пресс-служба Казгидромета. 

Согласно синоптическому прогнозу в период 23-29 марта 2024 года на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются дождь, туман, усиление ветра.

Сильные дожди ожидаются 26 марта на западе Казахстана (Западно-Казахстанская и Атырауская области), 26-27 марта на северо-западе (Актюбинская и Костанайская области), 23, 26-28 марта на юге республики (Туркестанская область), 28-29 марта на юго-востоке страны (Жамбылская, Алматинская, область Жетісу).

Практически на всей территории Казахстана ожидается значительное повышение температуры воздуха.

В случае резких изменений гидрологических и метеорологических условий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно.

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