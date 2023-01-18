Гигантский эхинококк вытащили из мозга девушки казахстанские нейрохирурги

Гигантскую эхинококковую кисту извлекли из головы пациентки семейские врачи, передает Tengrinews.kz.

Данный вид опухоли в головном мозге является достаточно редким случаем в практике врачей.

20-летняя пациентка поступила 17 января к невропатологам больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Семея. Сначала у нее подозревали инсульт, однако на компьютерной томографии в головном мозге была выявлена огромная киста диаметром 5,5 сантиметра.

Эхинококковая киста диаметром 5,5 сантиметра. Материал предоставлен общественным объединением KAZNEURO

«Пациентка поступила с жалобами на выраженную головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, общую слабость, заторможенность. Она не могла ходить. Ей было сделано дополнительное обследование — МРТ головного мозга. За короткое время был установлен диагноз «эхинококкоз» и принято решение о трепанации черепа и извлечении опухоли. Незамедлительно она была прооперирована. Пациентке экстренно удалили эхинококк из головного мозга», — сообщили нейрохирурги БСМП города Семея.

Так выглядит эхинококковая киста головного мозга. Материал предоставлен общественным объединением KAZNEURO

Операция по трепанации черепа и извлечению опухоли длилась два часа. Хирургическое вмешательство по удалению гигантского паразита провели врачи отделения нейрохирургии БСМП Семея Алтай Культуманов, Толеугали Койшыбаев, Кумар Сеилханов и Дамир Бекенов.

Эхинококковая киста головного мозга (эхинококкоз головного мозга) — природно-очаговое паразитарное заболевание центральной нервной системы, вызываемое ларвальными стадиями гельминтов Echinococcus multilocularis и Echinococcus granulosus. Паразиты попадают в организм через грязные руки, а также передаются от собак, кошек и лис.

Без своевременного лечения эхинококкоз может привести к летальному исходу.

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