В преддверии Нового года полицейские Костанайской области призывают водителей отказаться от идеи празднично украшать автомобили гирляндами и другими дополнительными источниками света.

Как напомнили в департаменте полиции, согласно правилам дорожного движения и требованиям технического регламента, на транспортном средстве допускается использование только того светового оборудования, которое предусмотрено заводом-изготовителем. Любые нештатные элементы считаются нарушением.

По словам Махаббат Хусаинова , установка гирлянд, светодиодных лент и других дополнительных световых приборов влечёт административную ответственность. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 МРП. В полиции отмечают, что в текущем году уже были случаи, когда водителей привлекали к ответственности за использование нештатной световой иллюминации на автомобилях.

Правоохранители подчёркивают, что основная опасность дополнительной подсветки заключается в том, что она может ослеплять других участников дорожного движения, отвлекать внимание водителей и пешеходов, а также искажать восприятие дорожной обстановки, сигналов светофора и специальных транспортных средств. Всё это создаёт реальную угрозу безопасности и может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

В департаменте полиции призывают водителей строго соблюдать требования законодательства и помнить, что безопасность на дороге важнее внешнего оформления автомобиля, даже в праздничные дни.

