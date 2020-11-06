Глава антикоррупционной службы прибыл в Костанайскую область

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаеви аким области Архимед Мухамбетов посетили управления государственных доходов по городу Рудному и городу Лисаковску.
В ходе рабочего визита в Костанайскую область председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким области Архимед Мухамбетов посетили управления государственных доходов по городу Рудному и городу Лисаковску. Основная повестка– построение конструктивного диалога с гражданским обществом в рамках реализации концепции «Слышащее государство». Формат встречи проходил в виде «открытого диалога», председатель агентства поинтересовался у налогоплательщиков удовлетворены ли они качеством обслуживания, какие изменения они хотели бы видеть в работе органов государственных доходов.
Руководитель департамента государственных доходов области рассказал, что для улучшения условий оказания государственных услуг населению и помощи налогоплательщикам в органах государственных доходов открыты отдельные кабинеты для начинающих предпринимателей для оказания практической помощи в работе с информационными системами.
Это позволило не только улучшить условия и качество оказания государственных услуг населению, но и повысить статус и имидж налоговых органов, что в свою очередь приведет к повышению налоговой культуры населения области и, соответственно, увеличению поступлений в бюджет.
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