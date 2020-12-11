Глава департамента по делам госслужбы с рабочим визитом посетил Денисовский район

Насколько качественно работают социальные объекты и какие потребности имеют госслужащие — во время своей рабочей поездки по региону выяснил руководитель департамента по делам государственной службы. В Денисовском районе он посетил местный ЦОН, который всё это время работал без ограничений, в том числе для населения были доступны зоны самообслуживания. Напомним, что в Костанае несколько месяцев такая очень востребованная услуга не оказывалась.

В рамках рабочего визита в Денисовский район глава департамента по делам госслужбы посетил Центр занятости и Центр обслуживания населения. Последний, по словам руководителя ЦОНа, даже в условиях пандемии посещают до 70 услугополучателей в день.



«Все услуги оказываются в ЦОНе и все люди идут к нам в ЦОН, и мы стараемся и, видите, сделаем для удобства населения. Вот эти цветовые гаммы, затем уголок самообслуживания. Уголки самообслуживания были закрыты в областном центре, в г. Тобыл. У нас в период пандемии уголки самообслуживания действовали»,- говорит руководитель отдела Денисовского районного НАО ГК «Правительство для граждан» Куляш Альмагамбет.



«На сегодняшний день у нас 6,5 млн услуг в области оказывается, 90% мы оказываем их в цифровом виде. В Денисовском районе 95% в электронном виде оказывается. За что мы благодарны руководству района. Завтрашний тренд перевести все услуги в наши гаджеты»,- сказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Асхат Искендиров.



Поинтересовался руководитель департамента и о проблемах сотрудников, возникающих во время работы во фронт-офисе акимата Денисовского района. А после и сам провел прием по личным вопросам жителей и работников госаппарата.

«В основном нас интересуют вопросы по заработной плате, по сокращению штатной единицы государственных служащих, в нашем районе. Мы получили ряд рекомендаций, как правильно нужно делать, чтобы не было жалоб со стороны гос служащих, как работать со свободными вакансиями в момент сокращения»,- сообщила руководитель аппарата акима Денисовского района Айгуль Биктимисова.



Анастасия Панакшина уже год работает в местном акимате, и ее интересовал вопрос о возможности приобрести жилье по гос. программе «С дипломом в село». На что Асхат Искендиров пообещал посодействовать в консультации по этому вопросу с уполномоченным органом, который предоставит разъяснения согласно закону.

«Если в правилах не предусмотрен срок введения в действие, тогда вступает Закон о правовых актах. Закон о правовых актах и Конституции РК нам гласит, что всё, что ухудшает действующее положение человека, то не применяется. Все, что не ухудшает — оно применяется»,- заключил Асхат Искендиров.

Во время приема по личным вопросам Асхат Искендиров выслушал вопросы и пожелания от трех государственных служащих, каждые из которых пообещал взять «на карандаш» и по возможности оказать содействие в их решении.



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