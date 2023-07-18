Глава ФСМС о долге медорганизаций в 87 млрд тенге: Деньги из фонда проблему не закроют, нужно искать резервы

80% поднимаемых в регионах вопросов вокруг ОСМС – одинаковые, сообщил глава Фонда медстрахования Сабит Ахметов во время поездки в ВКО. По его словам, в основном общественность волнует два вопроса – это линейная шкала и кредиторская задолженность, сообщает informburo.kz.

По данным фонда, в феврале сумма перепотребления медуслуг по Казахстану составляла 8,7 млрд тенге, в мае – 5 млрд. К концу III квартала этот вопрос вообще не будет стоять на повестке дня, заявили в ФСМС.

«Бюджет у нас не резиновый, мы не можем себе позволить перевыполнять и расходовать средства вне запланированного финансирования. Или передвигать деньги с других месяцев, как это было в прошлом году, а потом пытаться залатать дыру. Медорганизации приспособились к требованиям фонда, вытекающим из условий договора, начали контролировать обоснованность выданных направлений. Считаю, что в этом вопросе у нас уже есть совместное понимание», – подчеркнул глава фонда.

Кредиторская задолженность – ретроспективная проблема, которая стояла перед медицинскими организациями ещё до ОСМС. На сегодняшний день общий долг медорганизаций составляет более 87 млрд тенге, из них переходящие долги из года в год – около 25 млрд тенге. Остальная задолженность образовалась в этом году. Причина роста долгов – ежегодное увеличение зарплат медработникам на 30%, что создаёт большую нагрузку на фонд оплаты труда. В некоторых медорганизациях на ФОТ приходится до 90% расходов.

«Мы рекомендуем всем поставщикам пересмотреть свои планы и поискать резервы, откуда можно без ущерба взять средства для покрытия своей задолженности. Фонд со своей стороны принял решение о выделении в рамках ОСМС дополнительной потребности. В ближайшее время деньги доведут до филиалов. Но это проблему не закроет. Просим местные исполнительные органы тоже поддержать подведомственные медорганизации, и какую-то часть расходов взять на себя. Я думаю, что общими силами мы найдём решение», – подчеркнул Сабит Ахметов.

Также фонд предлагает перейти от репрессивных методов оплаты в виде применения штрафных санкций на стимулирующие. Если медорганизация достигает установленные индикаторы, то к базовому финансированию будет добавляться до 20-30%, в зависимости от результатов. Если не достигает, то остаётся с гарантированным базовым финансированием.

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