Глава ФСМС: У многих был шок из-за зарплаты работников фонда, но врачи в сёлах получают до 1 млн тенге

С введением системы ОСМС увеличилась средняя зарплата медперсонала, отметил глава фонда, передает Informburo.kz

Многие удивились, что средняя зарплата сотрудников Фонда социального медицинского страхования составляет 450 тысяч тенге, при этом врачи в сельской местности получают до 1 млн тенге, заявил председатель правления фонда Сабит Ахметов.

Глава фонда напомнил, что недавно приступил к своей должности. По его словам, первым делом он решил погрузиться в систему и в течение месяца объездил пять регионов.

«Начиная от сельских медпунктов, врачебной амбулатории и заканчивая городской и областной больницей: что я увидел? Исходя из поездок, можно сделать вывод, что всё не так плохо. Это то, что я увидел сам лично. Есть динамика роста в целом, мы видим оснащённость современным оборудованием, укомплектованность кадров. Заработная плата врачей сельской местности доходит до 1 млн тенге. Минимальная зарплата ведущих специалистов ФСМС составляет 170 тысяч тенге, максимальный доход – до 800-900 тысяч, средняя зарплата – 450 тысяч тенге. У многих был такой шок, что вот, 450 тысяч тенге зарплата. А в сельской местности, я вам скажу, наши врачи до 1 млн тенге получают», – сказал Сабит Ахметов на круглом столе партии «Ак жол».

Он подчеркнул, что с введением системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) увеличилась средняя зарплата медперсонала.

Кроме того, как отметил глава фонда, с введением ОСМС появилось очень много медорганизаций в частной собственности, которые пришли на рынок с инвестициями и вливаниями в виде новых знаний, новых технологий, обучения специалистов.

«У них новый подход к менеджменту. Это повышает конкуренцию между медорганизациями, соответственно, повысится качество оказываемых услуг. И самое главное – у пациентов будет право свободного выбора организаций», – заключил Сабит Ахметов.

Конечным бенефициаром являются пациенты, этого нельзя забывать, резюмировал председатель правления фонда.

В этом году, по данным Минздрава, предусмотрено увеличение средней заработной платы врачам – на 30%, до 531 тысячи тенге, средним медицинским работникам – на 20%, до 250 тысяч тенге.

Автор Айгерим Уммат

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