Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Костанайской области Кумара Аксакалова о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2025 года и планах на предстоящий период.

Как сообщил Кумар Аксакалов, промышленность области произвела продукции на 1,82 трлн тенге – это на 4,3% больше, чем годом ранее. Ведется реализация 13 крупных инвестпроектов на сумму 337 млрд тенге, которые обеспечат более 3,4 тысячи рабочих мест. Среди значимых проектов – готовый к запуску завод KIA производственной мощностью 70 тыс. автомобилей, где будет создано 1 500 рабочих мест, и предприятие по выпуску ведущих мостов для грузовых автомобилей «КамлитKZ» с объемом инвестиций 160,5 млрд тенге и 550 новыми рабочими местами.

Ведется работа по восстановлению аэропорта города Аркалыка.

В текущем году на развитие транспортной инфраструктуры области направлено 102 млрд тенге, что на 40% больше, чем в 2024 году.

Проводятся масштабные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 1 300 км автодорог общего пользования, в том числе по 7 республиканским трассам. Полностью обновлена дорога Костанай – Мамлютка. Продолжается ремонт на направлении Екатеринбург – Алматы от Сарыколя до границы Акмолинской области. Особое внимание уделяется улично-дорожной сети населенных пунктов. На ремонт более 400 улиц в 103 селах направлено 29 млрд тенге, что в 2,5 раза больше уровня 2022 года.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения объема инвестиций, развития промышленной и аграрной отрасли, модернизации социальной инфраструктуры и повышения качества жизни граждан.

Глава государства поручил своевременно завершить подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании, а также принять меры по улучшению доступа сельских жителей к услугам водоснабжения.

